Arsenal vence Newcastle na Inglaterra O Arsenal derrotou o Newcastle por 1 a 0, neste domingo, e reassumiu a vice-liderança do Campeonato Inglês. Com um gol do holandês Bergkamp, a equipe chegou aos 51 pontos, ultrapassando o Manchester United, que tem 50, mas ainda longe do líder Chelsea, com 61. Nesta segunda-feira, o jogo Blackburn x Bolton completa a 24ª rodada do Campeonato Inglês.