Arsenal vence Norwich de virada e sobe para 3.º no Campeonato Inglês

LONDRES - Com uma virada sofrida, o Arsenal derrotou o Norwich por 3 a 1 neste sábado, subiu para o terceiro lugar do Campeonato Inglês e voltou a figurar na zona de classificação para a Copa dos Campeões. A nova posição, contudo, é provisória.

O time londrino chegou aos 59 pontos e passou de uma vez só o Chelsea e o Tottenham, que se enfrentam neste domingo - ambos têm 58. O Arsenal só está atrás do líder Manchester United, com 77, e vice-líder Manchester City, com 65.

Jogando em casa, o Arsenal obteve boa ascensão na tabela graças a uma virada inesperada. Após sair atrás no placar, ao levar gol aos 12 minutos do segundo tempo, o time cresceu em campo nos minutos finais e marcou três gols em sete minutos.

Tudo começou com Arteta ao buscar o empate aos 40 minutos, em cobrança de pênalti. Três minutos depois, Bassong virou o marcador. E Lukas Podolski, aos 47, sacramentou a vitória dos anfitriões. Com o revés, o Norwich estacionou nos 35 pontos, no 14.º lugar da tabela.

Também neste sábado o Liverpool ficou no 0 a 0 com o Reading, fora de casa. Com 50 pontos, está a oito do Tottenham, quinto colocado, que se classificaria para a Liga Europa caso o campeonato terminasse hoje.

Pela mesma rodada, Aston Villa e Fulham empataram por 1 a 1, mesmo placar de Southampton e West Ham. Já o Everton superou o Queens Park Rangers, do goleiro Julio Cesar, por 2 a 0. O Queens Park segue na penúltima colocação, com grandes chances de ser rebaixado.