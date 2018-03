Arsenal vence nos pênaltis e leva título O Arsenal venceu o Manchester United, nos pênaltis, por 5 a 4, e conquistou o título da Copa da Inglaterra, na final disputada neste sábado em Cardiff, País de Gales. O placar não saiu do 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação. Foi a primeira decisão por pênaltis na história da Copa da Inglaterra. O Arsenal, que teve as cobranças de Lauren, Ljungberg, Van Persie, Ashley Cole e o capitão Vieira, conquistou a sua décima Copa da Inglaterra. O goleiro Lehmann, do Arsenal, defendeu o pênalti cobrado por Scholes. Para o Manchester United marcaram Van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo, Rooney and Roy Keane.