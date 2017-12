Arsenal vence o Aston e é vice-líder Com um gol do brasileiro Edu, ex-Corinthians, o Arsenal derrotou, neste domingo, o Aston Villa, por 2 a 1, e segue sua perseguição ao líder Manchester United. Pires fez o outro gol do Arsenal, enquanto Dion Dublin anotou para o Aston Villa. O Arsenal soma 63 pontos, contra 64 do Manchester, mas disputou um jogo a menos. O Liverpool, do astro Michael Owen, é o terceiro, com 62. No outro jogo deste domingo, o Leeds bateu, por 3 a 1, o Blackburn Rovers. A rodada será completada nesta segunda-feira com a partida entre Tottenham x Charlton.