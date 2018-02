Arsenal vence o Chelsea e mantém a ponta na Inglaterra

Em um jogo muito parelho, o Arsenal derrotou o Chelsea por 1 a 0 no Emirates Stadium para retomar a liderança do Campeonato Inglês. Algumas horas antes o Manchester havia assumido a ponta da tabela após bater o Liverpool por 1 a 0 com um gol do argentino Carlos Tévez. Veja também: Classificação e resultados Com a vitória, o Arsenal chegou a 40 pontos e mantém a vantagem de um ponto sobre o vice-líder Manchester. O Chelsea segue na terceira posição, com 34 pontos. Contando com o retorno do meia espanhol Fábregas, o Arsenal apresentou um futebol melhor que o dos últimos jogos. Enquanto isto, o Chelsea contava com o ucraniano Shevchenko no comando de ataque, no lugar do lesionado Drogba. O artilheiro em alguns momentos mostrou que está readquirindo seu melhor futebol, mas é muito pouco ainda para quem deseja vencer uma equipe da categoria do Arsenal. A partida se aproximou do intervalo com os dois times exibindo mais violência do que bom futebol. Quando todos esperavam apenas o apito do juiz para iniciar o descanso, o espanhol Fábregas cobra escanteio com perfeição para Gallas, que se livrou da marcação para cabecear e abrir o placar nos acréscimos. Veio então o segundo tempo, no qual o Arsenal diminuiu muito o seu ritmo e enfrentou alguns problemas. Primeiro, Wright-Phillips chutou para o meio da área e Shevchenko perdeu boa chance de escorar. Logo depois o ucraniano finalizou de frente para o gol de Almunia, que teve que se esticar todo para defender. Aproveitando os espaços dados pelo Chelsea, que buscava a virada, o Arsenal criou boas chances com o holandês Van Persie, que levou perigo em chutes potentes.