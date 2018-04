Arsenal vence Olympiacos e assume a ponta do Grupo H

O Arsenal não deu chances ao Olympiacos na primeira partida do time grego na Liga dos Campeões sob o comando de Zico. Nesta terça-feira, o time inglês dominou a equipe grega na vitória por 2 a 0, em Londres. Com isso, assumiu a liderança isolada do Grupo H.

Apesar do maior volume de jogo, o Arsenal só conseguiu furar a defesa do Olympiacos aos 33 minutos do segundo tempo. Fabregas avançou pela esquerda, lançou o atacante brasileiro, naturalizado croata, Eduardo da Silva, que cruzou para o holandês Van Persie completar. Aos 41 minutos, o russo Arshavin, em posição irregular, deu números finais à partida com um toque de letra.

No outro jogo do grupo, o AZ Alkmaar empatou em casa por 1 a 1 com o Standard de Liège, da Bélgica. Os atuais campeões holandeses abriram o placar aos três minutos da segunda etapa, através do atacante holandês, naturalizado marroquino, Mounir El Hamdaoui. Mas, nos acréscimos, o atacante Moussa Traore arrancou o empate para o Standard de Liège.

Com os resultados desta terça-feira, o Arsenal lidera o Grupo H da Liga dos Campeões da Europa, com seis pontos em duas rodadas. Mesmo com a derrota na Inglaterra, o Olympiacos ainda é o segundo colocado, com três pontos. Já AZ Alkmaar e Standard Liège dividem a última posição, com apenas um ponto cada.