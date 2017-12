Arsenal vence outra e lidera sozinho O Arsenal ganhou mais uma e assumiu a liderança isolada do Campeonato Inglês, depois que o Manchester United foi derrotado pelo Southampton, por 1 a 0, também neste domingo. Com os 2 a 1 sobre o Manchester City, o time dos brasileiros Gilberto Silva e Edu chegou aos 12 pontos ganhos, em quatro jogos disputados, mantendo o 100% de aproveitamento. A vitória sobre o Manchester City foi de virada. Lauren marcou contra, aos 10 minutos. Mas no segundo tempo, o francês Wiltord e o sueco Ljungberg marcaram aos 3 e aos 27, respectivamente, e garantiram a vitória do Arsenal.