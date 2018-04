Arsenal vence outra e mantém liderança Depois de bater o recorde de 43 partidas sem derrota na Liga Inglesa no início da semana, o Arsenal voltou a campo neste sábado e confirmou sua ótima fase. Sem a menor dificuldade, goleou o Norwich City por 4 a 1 e se consolidou na liderança do Campeonato Inglês, após 4 rodadas. Os gols do jogo foram marcados por Reyes, Henry, Pires e Bergkamp. Darren Huckerby fez o único gol do Norwich. O Chelsea também venceu. Teve problemas, mas passou pelo Southampton por 2 a 1 e soma os mesmos 12 pontos ganhos do Arsenal. Por critérios técnicos, no entanto, é o segundo colocado. O Tottenham, que venceu o Birmingham City por 1 a 0, aparece em terceiro, com 8 pontos. Irregular, o Manchester United só empatou ( 1 a 1) com o Blackburn e é apenas o 12º. Veja todos os resultados deste sábado: Blackburn 1 x 1 Manchester United Aston Villa 4 x 2 Newcastle Chelsea 2 x 1 Southampton Everton 2 x 1 West Bromwich Albion Manchester City 4 x 0 Charlton Athletic Middlesbrough 2 x 1 Crystal Palace Tottenham Hotspur 1 x 0 Birmingham City Norwich City 1 x 4 Arsenal