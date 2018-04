Arsenal vence pela Copa da Inglaterra O holandês Dennis Bergkamp marcou o único gol da vitória do Arsenal sobre o Liverpool, pela quarta rodada da Copa da Inglaterra. Bergkamp marcou aos 28 minutos do primeiro tempo, de cabeça, aproveitando o cruzamento de Thierry. O jogador foi expulso no segundo tempo, depois de uma entrada violenta no zagueiro Jamie Carragher. Em outro jogo realizado pela Copa da Inglaterra, Cheltenham venceu o Burnley por 2 a 1, e o Tranmere foi às quartas de final ao vencer o Cardiff por 3 a 1. No sábado o Manchester foi eliminado pelo Middlesbrough por 2 a 0, e os gols foram marcados nos 5 minutos finais.