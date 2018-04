Arsenal vence Reading fora e volta à liderar o Inglês

Com uma vitória por 3 a 1, sobre o Reading, fora de casa, o Arsenal voltou à liderança do Campeonato Inglês, nesta segunda-feira. O triunfo da equipe londrina na 13ª rodada da competição, tirou o rival Manchester United da ponta da tabela por conta de um melhor saldo de gols, pois ambos somam 30 pontos no torneio. Veja também: Classificação / Calendário / Resultados Ainda invictos na temporada, os líderes da Premier League - única equipe que balançou as redes em todas as partidas do Inglês - abriu o placar no final do primeiro tempo. Aos 43 minutos, Adebayor deu um belo passe para Hleb, que cruzou rasteiro da direita para o francês Flamini, que completou para o gol. Adebayor voltou a brilhar aos 6 minutos da etapa final. O atacante do Togo acertou um bonito chute cruzado e ampliou para os visitantes. Aos 32, o quando bielo-russo Hleb foi lançado, ganhou da zaga do Reading e marcou o terceiro. Já nos acréscimos, Shorey, em bate-rebate na área, descontou para o time da casa, mas já era tarde.