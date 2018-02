Arsenal vence Spurs e amplia vantagem no Campeonato Inglês O Arsenal sobreviveu no sábado ao susto dado por Tottenham Hotspur, que perdeu um pênalti quando o time estava empatado em 1 x 1, e venceu os Spurs, ampliando a vantagem no Campeonato Inglês. O Arsenal se mostrou abaixo de seu nível habitual durante a maior parte do jogo no Emirates Stadium, mas conseguiu marcar em jogadas definidas com precisão. O togolês Emmanuel Adebayor abriu o placar, aos 48 minutos, depois de uma jogada magnífica do espanhol Cesc Fabregas. Os Spurs, no entanto, deixaram tudo igual com gol do búlgaro Dimitar Berbatov, no segundo tempo. Mas o time perdeu a oportunidade de conquistar a primeira vitória sobre o rival local, desde 1999, quando o goleiro do Arsenal, o espanhol Manuel Almunia, salvou um pênalti de Robbie Keane, logo depois de Berbatov ter sido derrubado. Finalmente o Arsenal conseguiu se impor, quando o dinamarquês Niklas Bendtner deixou o banco e deu a vitória aos líderes, marcando um gol. O técnico do Arsenal, Arsene Wenger, descreveu a partida como difícil. "No segundo tempo senti que aumentamos o ritmo e dominamos, mas com o 1 x 0 talvez quisemos manter o resultado e baixamos o ritmo", afirmou. (Por Mitch Phillips)