Arsenal vence Tottenham e tem vaga O Arsenal conseguiu uma vaga na final da Copa Inglesa ao derrotar neste domingo o Tottenham por 2 a 1. Aos 13 minutos do primeiro tempo, Gary Doherty abriu o placar para o o Arsenal. O francês Patrick Vieira empatou a partida aos 33, mas Robert Pires fechou o jogo ao marcar aos 28 do segundo tempo. No dia 12 de maio, o time vai enfrentar o vencedor de Wycombe Wanderers, da segunda divisão, e Liverpool, que jogam nesta tarde no Villa Park.