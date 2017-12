Arsenal vira e mantém a liderança O Arsenal manteve o primeiro lugar no Campeonato Inglês, ao vencer, de virada, neste sábado, o Tottenham, por 2 a 1, em jogo válido pela 12ª rodada. Darren Anderton abriu o placar aos 4 minutos de jogo. A virada do líder só veio no segundo, com Robert Pires aos 23 e Fredrik Ljungberg aos 33 minutos da etapa final. Outros resultados: Aston Villa 0 x 2 Middlesbrough, Bolton Wanderers 0 x 0 Southampton, Charlton 3 x 1 Fulham, Wolverhampton 1 x 1 Birmingham, Portsmouth 6 x 1 Leeds. Jogos previstos para este domingo: Chelsea x Newcastle, Liverpool x Manchester United e Manchester City x Leicester. Segunda-feira jogam: Blackburn x Everton.