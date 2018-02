Arsenal vira para cima do Aston Villa e segue líder no Inglês

O Arsenal sofreu, mas conseguiu superar o Aston Villa por 2 a 1, fora de casa, e permaneceu na liderança isolada e invicta do Campeonato Inglês após 15 rodadas. Veja também: Classificação / Últimos resultados / Próximos jogos Os donos da casa abriram placar com Gardner, aos 13 minutos, completando jogada do atacante norueguês John Carew. Mas o Arsenal tratou de espantar a zebra no estádio de Villa Park e virou ainda no primeiro tempo. O suíço Flamini deixou tudo igual aos 22, depois de uma boa tabela com Eboué e Sagna. O togolês Adebayor, de cabeça, virou o marcador aos 35. A vitória deixa o Arsenal com 36 pontos - cinco a mais que o Chelsea - e um jogo a menos. Também neste sábado, o Chelsea venceu o West Ham por 1 a 0 em Stamford Bridge graças a um gol do meia Joe Cole em jogada bastante polêmica, e assumiu provisoriamente a segunda posição. Faltando 15 minutos para o fim da partida, Cole concluiu jogada dos marfinenses Didier Drogba e Salomon Kalou. O jogador teria recebido a bola em posição de impedimento, e o lance gerou muitos protestos. A equipe comandada pelo israelense Avram Grant fica com 31 pontos. Porém, o time pode ser ultrapassado pelo Manchester United, que tem 30 e enfrenta o Fulham na segunda-feira, em casa. O Aston Villa é sexto, com os mesmos 27 pontos de Liverpool e Portsmouth. O quarto colocado é o Manchester City, que tropeçou ao empatar em 1 a 1 com o Wigan, penúltimo colocado, diante de sua torcida. O brasileiro Geovanni abriu o placar logo no primeiro minuto de partida, enquanto o austríaco Paul Scharner deixou tudo igual aos 25. Mesmo com o resultado ruim, o Manchester City - que jogou sem o meia brasileiro Elano, lesionado - está empatado com os mesmos 30 pontos do Manchester United, mas os rivais ainda jogarão. Em Ewood Park, o Blackburn Rovers passou pelo Newcastle por 3 a 1, numa virada emocionante no segundo tempo. Bentley foi o destaque do jogo, com dois gols, e o turco Kerimoglu completou no último minuto. O nigeriano Oba-oba Martins abrira o placar para os visitantes. O Blackburn aparece em oitavo, com 26 pontos, enquanto o Newcastle estaciona nos 18 e fica em 11º. Completando a rodada, o Portsmouth - envolvido num escândalo de corrupção - ficou no 0 a 0 com o Everton, enquanto o Sunderland conseguiu bater o lanterna Derby County por 1 a 0, com um gol de Anthony Stokes no último minuto. O Sunderland não vencia desde 15 de setembro, quando bateu o Reading por 2 a 1 também em casa. O time respira na luta contra o rebaixamento. No Madejski Stadium, o Reading ficou no 1 a 1 com o Middlesbrough, diante de sua torcida. Kitson deixou os donos da casa em vantagem aos oito, mas o turco Tuncay Sanli arrancou o empate para os visitantes aos 38.