Arsenal vira sobre o Chelsea e pegará o City na final da Copa da Liga Inglesa

Ainda abalado pela perda de Alexis Sánchez para o Manchester United, o Arsenal deu uma importante resposta ao seu torcedor nesta quarta-feira, e diante de outro rival. O time londrino recebeu o Chelsea no Emirates Stadium e garantiu vaga na decisão da Copa da Liga Inglesa, ao vencer por 2 a 1, de virada.

As equipes haviam ficado no empate sem gols na ida, no Stamford Bridge, e o Chelsea arrancou no início para abrir o placar nesta quarta-feira. Mas o Arsenal reagiu e buscou a virada para garantir o direito de enfrentar o Manchester City no dia 25 de fevereiro, em Wembley, pela decisão do torneio.

Se o Chelsea mostrou sentir falta de uma referência no ataque - Morata foi desfalque -, o Arsenal contou com dia infeliz de Rüdiger para avançar. O zagueiro alemão marcou um gol contra e deu "assistência" para a virada do rival, com gol de Xhaka. Hazard havia inaugurado o placar.

O Chelsea surpreendeu com uma postura ofensiva e tomou o campo de ataque nos primeiros minutos. Aos quatro, Pedro recebeu na área e cabeceou para a rede, mas estava impedido. Mas aos seis, não teve jeito. Kanté tocou para Pedro, que rapidamente encontrou Hazard. O belga arrancou, invadiu a área e tirou de Ospina para comemorar.

Aos poucos, o atordoado Arsenal foi acordando, e não demoraria para chegar ao empate, com uma boa dose de sorte. Aos 11, Özil cobrou escanteio da esquerda e Monreal tocou de cabeça para o meio. A bola desviou em Alonso e ia para fora, mas bateu também em Rüdiger e tirou qualquer possibilidade de defesa de Caballero.

Os gols tão cedo deixaram o duelo imprevisível. O Chelsea voltou a atacar aos 20, quando Pedro tocou para Hazard, que deu belo corta-luz e deixou a bola chegar para Willian. O brasileiro bateu cruzado, mas errou o alvo. Logo na sequência, porém, o meia precisou ser substituído por Barkley graças a uma lesão muscular.

A alteração fez o Chelsea cair de rendimento, e o Arsenal aproveitou para tomar o comando do duelo. Sempre contando com os desvios para levar perigo. Aos 33, Xhaka bateu falta da direita, a bola tocou na barreira e raspou o travessão. Já nos acréscimos, Özil recebeu na área e finalizou cruzado. Um desvio de Christensen quase resultou no segundo gol do time da casa.

O Arsenal seguiu melhor na volta para o segundo tempo e chegou à virada, novamente contando com a infelicidade rival. Aos 14 minutos, Lacazette recebeu na área pela direita e tocou para trás. Mas a bola desviou em Rüdiger no meio do caminho e sobrou limpa para Xhaka, que esticou a perna para marcar o segundo.

O Chelsea já não encontrava forças para reagir e sentia falta de um atacante de referência para incomodar a defesa rival. Dono do jogo, o Arsenal administrou a posse e ainda assustou nos minutos finais. Aos 31, em rápido contra-ataque, Özil deixou Iwobi em ótimas condições, mas Caballero fez grande defesa.