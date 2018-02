Arsenal x Newcastle fecham ano amanhã A 20ª rodada do Campeonato Inglês - a última do ano - começou bem para o Chelsea. O líder ganhou fora de casa do Portsmouth por 2 a 0 - gols de Robben aos 34 do segundo tempo e Joe Cole aos 46 - e abriu oito pontos de vantagem sobre o Arsenal (49 a 41), que nesta quarta-feira fechará o ano jogando como visitante contra o Newcastle. E o Everton, terceiro colocado com 40, foi derrotado por 2 a 0 pelo Charlton. O Manchester United ganhou fora de casa do Aston Villa por 1 a 0 - gol de Ryan Giggs - e também chegou aos 40 pontos. Os jogadores nem terão muito tempo para comemorar a boa fase e a passagem do Ano Novo, porque sábado terão de enfrentar o Liverpool fora de casa. E terça-feira receberão o Middlesbrough. Outros resultados desta terça-feira: Bolton 0, Blackburn 1; Fulham 2, Birmingham 3; Manchester City 1, West Browich 1; Middlesbrough 2, Norwich 0; Tottenham 1, Crystal Palace 1; Liverpool 1, Southampton 0.