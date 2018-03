Arthur Bernardes é o técnico do Bota Arthur Bernardes é o novo técnico do Botafogo. A previsão é de que o treinador seja apresentado nesta quarta-feira ao jogadores do elenco. Ele foi contratado para substituir Abel Braga, que pediu demissão na terça. Arthur Bernardes assume o Botafogo com o desafio de dirigir a equipe na excursão à Europa, que faz parte da preparação para o Campeonato Brasileiro. Os dois primeiros adversários do time são o Paris Saint-Germain e o Olympique de Marselha, nos dias 16 e 20, respectivamente. O treinador já trabalhou no Fluminense e no Flamengo, mas não obteve grande sucesso. Outros times treinados por ele foram o Goiás e o Bahia. O último clube dirigido por Arthur Bernardes foi o Al Shabab, da Arábia Saudita.