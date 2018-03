Arthur é relacionado e pode voltar ao Grêmio na quarta; Luan é desfalque

O técnico Renato Gaúcho pode ter uma importante novidade para escalar o Grêmio diante do São Paulo, nesta quarta-feira, na Arena. Recuperado de grave lesão, o volante Arthur foi relacionado pela primeira vez no ano e pode aparecer em campo pela 11.ª rodada do Campeonato Gaúcho.

Arthur está há quase 100 dias afastado do futebol. A última vez que entrou em campo foi na segunda partida da decisão da Libertadores, diante do Lanús, quando sofreu a grave lesão no tornozelo esquerdo, que inclusive fez com que perdesse o Mundial de Clubes.

Na segunda-feira, Arthur foi ausência no treino gremista, o que tornou ainda mais surpreendente sua aparição entre os relacionados nesta terça. De acordo com a assessoria do clube tricolor, o volante "treinou normalmente" e "poderá fazer o esperado retorno".

Desfalque certo é o atacante Luan. Depois de perder a vitória de domingo do Grêmio sobre o Juventude por causa de um edema na coxa, o jogador voltou a ficar de fora dos primeiros treinos desta semana e sequer foi relacionado por Renato. Ele se junta a Jael, que, suspenso, também é ausência no setor ofensivo.

Nesta terça, Renato fechou a maior parte do treinamento na Arena à imprensa. Quando abriu, os jogadores já participavam de um trabalho recreativo. A escalação não foi confirmada, mas deve ter: Marcelo Grohe, Madson, Pedro Geromel, Kannemann e Cortez; Jaílson, Maicon, Ramiro, Cicero e Everton; Hernane.

Confira a lista de relacionados do Grêmio:

Goleiros: Marcelo Grohe e Paulo Victor

Laterais: Bruno Cortez, Leonardo Gomes, Madson e Marcelo Oliveira

Zagueiros: Bressan, Geromel, Kannemann e Paulo Miranda

Meio-campistas: Arthur, Cícero, Jaílson, Lima, Maicon, Michel, Ramiro, Thonny Anderson e Thaciano

Atacantes: Alisson, Everton, Hernane, Lucas Poletto, Maicosuel e Vico