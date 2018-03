Arthur revela contato com brasileiros do Barça e admite: 'A ficha não caiu'

A semana é de Gre-Nal pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho, mas Arthur foi o escolhido para a entrevista coletiva do dia no Grêmio e pouco falou sobre o clássico. Afinal, o volante deverá ser o novo reforço do Barcelona a partir do ano que vem e falou publicamente sobre o novo capítulo da carreira pela primeira vez.

"Fico muito feliz. O Barcelona é um grande clube, um dos maiores do mundo. É o sonho de todo jogador estar lá. Fico muito feliz por como ocorreu a negociação: sem pressa, sem dar o passo maior que a perna. Tudo foi bom para mim e também para o Grêmio", declarou.

No último fim de semana, o Barcelona chegou a um acordo com o Grêmio para a aquisição do direito de compra de Arthur. A partir de julho, o clube catalão pode garantir a contratação do volante mediante o pagamento de 30 milhões de euros (cerca de R$ 120 milhões), além de nove milhões de euros (cerca R$ 36 milhões) em variáveis.

Assim, o Camp Nou deverá ser a nova casa de Arthur, mas somente a partir do ano que vem. Por isso, o volante fez questão de ressaltar o foco no Grêmio. "Só no começo do próximo ano que vou estar vestindo a camisa deles. Enquanto estiver aqui, o foco é total no Grêmio."

Até pela distância da ida para a Catalunha, Arthur admitiu que "a ficha ainda não caiu". Mas para se preparar para o novo desafio, o volante de 21 anos tomou as primeiras providências e já entrou em contato com os brasileiros do elenco do Barcelona: Paulinho e Philippe Coutinho.

"A ficha nem caiu direito. As pessoas falam eufóricas comigo, mas sou um cara muito centrado, consciente do que está acontecendo. Tive conversa com o Paulinho, o Coutinho, perguntei sobre a estrutura do clube, e todos me falaram muito bem. Feliz por negociar com um clube da grandeza do Barcelona, mas com a cabeça ainda aqui no Grêmio", afirmou.