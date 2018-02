Arthur segue fora do Grêmio e Jael se lesiona antes de jogo do Gaúcho

Ainda não será contra o Veranópolis, neste sábado, às 21h30, que o volante Arthur fará o seu retorno ao Grêmio. Recuperado de lesão sofrida na finalíssima da Copa Libertadores de 2017, o meio-campista vem treinando normalmente, mas não foi relacionado pelo técnico Renato Gaúcho para o duelo válido pelo Campeonato Gaúcho, assim como o centroavante Jael, que se lesionou.

+ Antes de ser anunciado, Hernane faz primeiro treino no Grêmio

Durante o último treino antes do duelo, nesta sexta-feira, Jael reclamou de um desconforto no músculo posterior da coxa esquerda. A situação do centroavante também preocupa para o segundo jogo da Recopa Sul-Americana contra o Independiente, em Porto Alegre, na próxima quarta, assim como a de Arthur, que ainda não jogou em 2018.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A maior parte do treino desta sexta-feira foi realizada com os portões fechados, o que impediu a indicação de qual será a escalação gremista para o duelo com o Veranópolis. Mas o mais provável é que Bressan e Paulo Miranda formem a dupla de zaga titular.

Além disso, o volante Ramiro foi relacionado e deve ser aproveitado, já que ainda não atuou em 2018. Os meia-atacantes Alison e Maicosuel, ambos recém-contratados, também poderão atuar, pois precisam de ritmo de jogo. Mas jovens do time B também serão utilizados.

O Grêmio precisa vencer o Veranópolis, pois está em situação ruim no Campeonato Gaúcho, apenas na décima posição, com quatro pontos.

Confira a lista de relacionados pelo técnico Renato Gaúcho no Grêmio para o duelo deste sábado:

Goleiros: Bruno Grassi e Paulo Victor.

Zagueiros: Anderson, Bressan, Mendonça e Paulo Miranda.

Laterais: Leonardo Gomes e Marcelo Oliveira.

Volantes: Michel e Ramiro.

Meias: Lima, Thaciano e Thonny Anderson.

Atacantes: Alisson, Dionathã, Lucas Poletto, Maicosuel e Vico.