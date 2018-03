Arthur torce para Dodô ficar no Bota O novo técnico do Botafogo, Arthur Bernardes, comandou nesta quarta-feira um treino coletivo e começou a conhecer os jogadores do elenco. "Estamos sem o Dodô, que é muito importante para o clube. Espero que ele renove", afirmou o treinador. "E o Dé (auxiliar-técnico) está me ajudando a conhecer o elenco." A delegação do Botafogo viaja no próximo domingo para fazer uma excursão na Europa, começando pela França. Arthur Bernardes disse saber das dificuldades que poderá enfrentar nesses amistosos, mas que não tem outra opção. "O Brasil acabou de ser pentacampeão e somos o primeiro clube a fazer jogos no exterior. É perigoso por causa da responsabilidade, mas temos que treinar para o Campeonato Brasileiro", disse o treinador.