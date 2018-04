Artilharia de Guerra evidencia problemas do ataque do Palmeiras

O meia Alejandro Guerra marcou o gol que deu ao Palmeiras um ponto empate diante do Vasco no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi o quinto gol do venezuelano no torneio nacional, o que o torna o artilheiro do time na competição.

"Fico muito feliz por esta marca. É sinal de que o trabalho que fazemos todos os dias na Academia de Futebol está dando resultado. Foi um lance de oportunismo aquela bola do Jean, e pude aproveitar. Mas o foco é fazer o Palmeiras arrancar uma boa sequência de vitórias no campeonato", afirmou o venezuelano.

Além de representar um triunfo importante para o jogador que sofreu com problemas físicos e pessoais - seu filho sofreu um acidente doméstico, o que levou o venezuelano a se afastar temporariamente da equipe -, a artilharia evidencia os problemas no ataque palmeirense.

O vice-artilheiro é Róger Guedes, com quatro gols. Borja ainda não se firmou e Willian está fora por causa de uma lesão muscular e só deve voltar ao time no final do mês. O recém-contratado Deyverson está se firmando como camisa 9, mas estreou apenas em 23 de julho, na vitória sobre o Sport, por 2 a 0.

O próximo compromisso do Palmeiras será domingo, diante da Chapecoense, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque, às 19 horas.