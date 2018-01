Artilharia estimula Luis Fabiano Os dois jogos contra o Flamengo serão decisivos para o atacante Luís Fabiano garantir a artilharia da Copa dos Campeões. O jogador do São Paulo tem cinco gols na competição e disputa a condição de artilheiro com Reinaldo, centroavante da equipe carioca, que já marcou quatro vezes. Nas quatro partidas de que participou, o atacante do time paulista só não marcou na vitória da equipe por 2 a 0 sobre o Coritiba, no início da fase semifinal. Luís Fabiano, no entanto, garante que não está perseguindo a artilharia da Copa do Campeões. "Se eu for vencedor (da disputa com Reinaldo), ótimo. Mas o importante é sair daqui campeão??, diz o atacante. Ele destaca as alternativas de jogadas da equipe no ataque. O São Paulo fez gols com atletas todos os setores. Dos 15 gols marcados na competição, a dupla de ataque (França e Luís Fabiano) foi responsável por oito. O meio-de-campo, com Fábio Simplício e Fabiano, fez outros cinco gols. A zaga, representada por Jean, fez um. O goleiro Rogério Ceni, em cobrança de falta, também marcou o seu. Para Luís Fabiano, a conquista da Copa dos Campeões poderá ser também fundamental para a diretoria do São Paulo decidir-se pela sua contratação em definitivo. Seu passe, estipulado em US$ 4 milhões, pertence ao Rennes, da França, e está emprestado até o fim do ano. O atacante acha que o São Paulo deverá contratá-lo, embora admita que, com a alta do dólar, a dificuldade para um clube brasileiro fazer investimentos altos aumentou. ALTERNATIVA - O São Paulo não tem pressa para definir a situação do jogador. A solução poderá ser a concretização da transferência do lateral-direito Belletti para o Valencia. O clube da Espanha estaria disposto a pagar US$ 4 milhões para ficar com o jogador, convocado para a seleção brasileira. Nesse caso, o São Paulo pegaria o dinheiro e aplicaria na contratação de Luís Fabiano.