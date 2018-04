Artilharia move Magno Alves no Atlético em clássico

"Fico feliz por ter iniciado bem a competição, ter feito três gols em dois jogos e ser um dos artilheiros, ma isso não quer dizer muita coisa porque ainda falta muito. Tenho certeza que ainda vou ajudar muito a equipe, ajudar muito o grupo e, no decorrer do campeonato, a nossa tendência é crescer. Espero estrear bem no clássico mineiro e, se possível, com gols", disse o jogador, lembrando que disputará seu primeiro confronto de real expressão com a camisa do Atlético-MG.

Com três gols, Magno Alves divide a artilharia do Campeonato Mineiro com Jonatas Obina, do América de Teófilo Otoni. Neto Berola, também do Atlético, está entre os vice-artilheiros da competição.

Magno Alves ainda deu a receita para a equipe comandada por Dorival Júnior triunfar no clássico diante do Cruzeiro. "É bom, sempre, contar com a sorte, mas também tem que haver entrega, determinação de todos. Há essa motivação, se trata de um clássico, a rivalidade, enfim, tem tudo para ser um bom jogo. Mas tudo isso vai depender do que a gente fizer dentro de campo", acrescentou.