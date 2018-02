Artilheiro, Basílio continua no banco O experiente Basílio aprendeu muitas coisas em sua loga carreira no futebol, preservando-se fisicamente para poder viver momentos como os atuais, em que divide a artilharia do Santos com Robinho, com 14 gols na temporada. Isso, entretanto, não fez com que ele conseguisse de forma definitiva a camisa de titular do clube. Esse fato, porém, não o desanima. Basílio tem sido uma arma importante dos técnicos santistas. Primeiro Emerson Leão e agora Vanderlei Luxemburgo, os dois tiveram de se render ao futebol sério do atacante, principalmente, aos gols que ele marca, quase sempre no segundo tempo, na hora em que o time está mais precisando. O atacante tem surpreendido os zagueiros ao chegar muito rápido e sem ser percebido na área, sempre encontrando um espaço para marcar os gols. Ele acabou ficando com a fama de ser um jogador de segundo tempo e sempre tem de ouvir comentários de que não apresentou um bom futebol nas vezes em que começou jogando. Basílio não concorda. "Já joguei os 90 minutos e fiz gol", comentou. Em sua opinião, o gol às vezes esconde muitas coisas. "Você joga bem uma partida e, se não faz o gol, as pessoas acham que não foi bem. Cada um tem um jeito de pensar e eu penso diferente". Se dependesse de sua vontade, Basílio começaria jogando todas as partidas. "Nem poderia ser diferente, porque haveria acomodação e eu não me acomodo, não", disse. Nessa luta, ele mantém o respeito ao grupo e busca a condição de titular dentro de campo. Humilde, ele fica um pouco encabulado com elogios. "O fato de entrar e fazer os gols não quer dizer que eu seja o melhor em campo". E repete: "às vezes, o gol esconde muitas coisas". Mas ele fica mesmo satisfeito é com a artilharia do time, que divide com Robinho. "É uma disputa bom e quem ganha é só o clube, que precisa de nossos gols para conseguir as vitória", completou. Indicado por Leão quando era técnico do Santos, Basílio se encaixou logo no esquema de jogo de Vanderlei Luxemburgo e foi mantido na equipe fazendo sempre o mesmo trabalho: decidir as partidas no segundo tempo.