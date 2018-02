Artilheiro, Cléber Santana credita boa fase à liberdade Com os dois gols marcados sobre o Sertãozinho, Cléber Santana foi a três e assumiu a artilharia isolada do Campeonato Paulista. Segundo o meia, o esquema montado por Vanderlei Luxemburgo para a partida - dois volantes fixos, Maldonado e Rodrigo Souto, dando liberdade aos demais meio-campistas - facilitou sua inspirada atuação. "Com esse sistema tenho um pouco mais de liberdade, posso chegar mais na frente. Além disso, é importante lembrar que a equipe apresentou um grande futebol", disse o jogador, na saída do gramado. Outro que não escondia a felicidade com o bom início do ano era o atacante Fabiano, que se recuperou de uma segunda cirurgia de ligamento no joelho e marcou dois gols em três partidas. "Passei por um momento difícil, mas Deus está me dando essa oportunidade e eu quero ter raça e vontade ao máximo para ajudar o Santos", afirmou. "Queria agradecer ao Joaquim Grava (médico), ao Filé (Nilton Petroni, fisioterapeuta) e à diretoria do Santos por terem me ajudado."