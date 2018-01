Artilheiro corintiano pensa na seleção A jornada só não foi melhor para Liedson porque o atacante recebeu o terceiro cartão amarelo e não poderá enfrentar o São Caetano, no próximo final de semana. Mas os quatro gols que ele marcou contra o Vitória e a perspectiva de estar na lista de convocados de Carlos Alberto Parreira terça-feira transformou o artilheiro da noite no personagem central da partida. A grande atuação de Liedson foi comemorada até mesmo pelos companheiros de time. "Hoje foi a noite do Liedson. E nós ficamos feliz por ele", dizia o zagueiro César, enquanto passava a mão sobre a cabeça do atacante. Foi a primeira vez na carreira que Liedson marcou quatro gols numa só partida. O jogador deixou o campo imaginando que a boa atuação de hoje pode ajudá-lo a chegar à Seleção Brasileira, mas não usou isso nas entrevistas. "Espero ser lembrado mas não só pelo que fiz hoje. O Parreira tem acompanhado o meu trabalho e se tiver de me convocar, será por tudo o que tenho mostrado na temporada". Com os quatro de hoje, Liedson chegou aos 8 no Campeonato Brasileiro. Ele começa a sonhar também com a artilharia da competição, mas diz que essa não é a sua prioridade. "Ser artilheiro é sempre bom mas o nosso primeiro objetivo é ser campeão brasileiro pelo Corinthians. Nesse aspecto, claro que os gols vieram em boa hora". Antes de deixar o gramado do Pacaembu, Liedson fez questão de dar ao técnico do Vitória-BA, Joel Santana, a camisa do Corinthians. Liédson não entrou em detalhes sobre as razões mas admitiu que tem a ver com sua passagem pelo Flamengo. "Ele é um grande amigo meu". Um repórter ainda brincou, dizendo que se tratava de um presente de grego. Liedson não concordou. "Os gols podem ter sido um presente de grego. A camisa não. O presente é do coração". O atacante só lamentou ter de ficar fora da próxima partida, contra o São Caetano, no ABC. Mas ele mesmo se encarregou de lembrar que o time tem outros jogadores com capacidade para substituí-lo. "Temos um ótimo elenco. Quem entrar vai dar conta do recado". De sua parte, o técnico Geninho terá uma semana para definir quem jogará no lugar de Liedson. O substituto imediato seria Leandro Amaral, que entrou nos minutos finais, hoje, contra o Vitória-BA. Lucas, que se recuperou de uma fratura no pé esquerdo e está há três meses fora da equipe, deve ser aproveitado no banco de reservas. O próprio Leandro Amaral já contava com a chance no próximo jogo. "Espero que sim. É a grande chance que todo jogador espera". Geninho também comemorou a ascensao do time na classificação do Campeonato Brasileira. Depois da rodada de hoje, o Corinthians já é o quarto colocado, sozinho. Além disso, com os quatro gols de hoje o saldo de gols melhorou muito. Hoje é de 12. O técnico corintiano acha que esse quesito pode ser importante na fase final da competição.