Artilheiro da A-2 é alvo de empresários A artilharia da Série A2 do Campeonato Paulista provocou duas grandes mudanças na carreira do atacante Carlos Eduardo de Souza Floresta, de 21 anos, do Nacional. Primeiro, mudou o nome de Dinei para Kaê, com ?K? mesmo. Depois, trocou de empresário - assinou com Wágner Ribeiro, o mesmo de França e Robinho, no lugar de Frederico Capraro, da Frema Sports. A mudança de nome é fácil explicar: "Todos perguntavam se era o Dinei do Corinthians o artilheiro da A2. Estava dando confusão. Nada contra o Dinei. E como todos me conhecem como Kaê no meu bairro (Jardim das Oliveiras), resolvemos mudar o nome", explicou o jovem jogador. A troca de empresários, no entanto, é mais complicada. Capraro garante que o atleta tem um contrato com sua firma até 2006, e acusa Ribeiro de ?roubar? o seu jogador. "Cuido da carreira dele desde 98. Pago salários. Coloquei no Nacional quando a Portuguesa o dispensou. E agora ele faz isso?", reclama Capraro, José Eduardo Floresta, pai de Kaê, tem uma explicação: "Eu precisava dar uma definição na carreira do meu filho. Conheci o Wágner Ribeiro há pouco tempo e acredito que ele tem mais contatos para colocar meu filho em uma equipe grande", justifica Floresta, que não vai ignorar o trabalho do antigo empresário. "Falei com o Wágner Ribeiro que nós não podemos esquecer o que o Capraro fez pelo Kaê. Nem o papel do Nacional que o acolheu. Faço questão que tudo seja feito corretamente." Os planos são ousados. Kaê deve disputar a Série A do Brasileiro ainda este ano. "Vivo uma ótima fase. Aqui em São Paulo a vitrine é maior", diz o jogador cujo contrato termina em junho. Kaê, artilheiro com sete gols, comemorou o cancelamento da partida de ontem, contra o São José, no Estádio Nicolau Alayon, por causa das fortes chuvas. "O campo estava muito encharcado. Estava difícil jogar", disse o jogador. A partida deve ocorrer hoje, às 15 horas, no mesmo local.