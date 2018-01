Artilheiro da A2 reforça o Criciúma O atacante Ricardo Xavier, do Atlético Sorocaba, é o novo reforço do Criciúma para a disputa do Campeonato Brasileiro. O jogador, que tinha propostas de Corinthians e Fluminense, acabou acertando sua ida para Santa Catarina e se apresenta ao técnico Edson Gaúcho no próximo sábado. Ricardo Xavier foi artilheiro do Campeonato Paulista da Série A2 deste ano ao lado de Clóvis, da Francana, com 12 gols marcados. Seus gols ajudaram o time de Sorocaba a conquistar o vice-campeonato da competição e o inédito acesso à Primeira Divisão do futebol paulista. Os valores da transação não foram revelados, mas seu passe estaria sendo estipulado em US$ 1,2 milhão. Há 10 dias, o atacante esteve cotado pelo Corinthians e depois pelo Fluminense. O Criciúma, com cinco pontos ganhos em quatro jogos, volta a campo no próximo sábado, quando enfrenta o Guarani em Santa Catarina, ainda sem a presença do novo atacante.