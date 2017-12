Artilheiro da Copa São Paulo, Carlinhos espera chance com Carille: 'Estou pronto'

Artilheiro do Corinthians na campanha do décimo título da Copa São Paulo, o atacante Carlinhos, 19 anos, afirmou que aguarda uma chance no time profissional com o técnico Fábio Carille. "Eu já estava lá (no profissional). Estou pronto para atender o professor da melhor forma possível", afirmou o jogador, que terminou a competição com 11 gols marcados.

Carlinhos também foi decisivo no jogo que deu o título ao Corinthians. Na vitória por 2 a 1 sobre o Batatais, nesta quarta-feira, no Pacaembu, o atacante marcou o primeiro gol do jogo em um momento complicado.

O Corinthians pressionava o Batatais, mas não conseguia chegar ao gol. Até que aos 39 minutos do segundo tempo, o atacante subiu sozinho e, com categoria, marcou de cabeça. "A emoção é inexplicável. Fazer o gol (na final) e deslanchar na artilharia", afirmou.

Carlinhos havia subido aos profissionais ano passado, mas não foi aproveitado por nenhum dos técnicos que passaram pelo Corinthians em 2016. Ele "desceu" aos juniores para disputar a Copa São Paulo, mas voltará a integrar o elenco profissional nesta temporada.