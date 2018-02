Artilheiro da Copinha, Toró faz dois gols pelo São Paulo na Libertadores sub-20

Um dos artilheiros da Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano, com seis gols, o atacante Toró continua com boa média na Libertadores sub-20. Na estreia da equipe neste sábado, o camisa 7 fez dois gols na goleada por 6 a 0 sobre o Quebracho, da Bolívia, no estádio Centenário, em Montevidéu.

"É um torneio muito importante para o clube. Sabíamos da dificuldade que ia ser o jogo. Acabou a Copinha, pude ser artilheiro, e já consegui fazer dois gols. É um objetivo (ser artilheiro). Vou procurar conquistar", disse o jogador ao site oficial do São Paulo.

Em 2017, Toró fez uma boa temporada, com 28 gols em 33 partidas feitas, considerando o torneio Future Cup, na China, onde balançou as redes 17 vezes em 4 jogos.

O técnico André Jardine ficou satisfeito com a estreia. "Foi um bom jogo. Rapidamente, a gente entrou no clima da competição. Não senti ansiedade em nenhum momento. (...) Os gols foram acontecendo, e a gente foi se saindo melhor no jogo. Acabou saindo melhor do que a gente esperava", afirmou o técnico.

O próximo jogo do São Paulo será nesta terça-feira para enfrentar o Atlético Venezuela. Depois, o time encerra a participação no Grupo A diante do Atlético Talleres, da Argentina, na sexta-feira. O Cruzeiro é outro representante brasileiro na disputa.