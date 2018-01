Artilheiro da Série C, Guilherme Queiroz troca a Portuguesa pelo Figueirense O Figueirense resolveu apostar em um dos destaques da Série C do Campeonato Brasileiro para a próxima temporada. Nesta quinta-feira, o clube catarinense anunciou a contratação do atacante Guilherme Queiroz, que estava na Portuguesa.