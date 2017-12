Artilheiro de Tite, Gabriel Jesus vive jejum de gols no Manchester City

O jejum de um mês do artilheiro da seleção brasileira na era Tite liga um sinal de alerta no time nacional a menos de seis meses da Copa do Mundo na Rússia. Gabriel Jesus não marca desde o dia 18 de novembro, quando abriu o placar para o Manchester City na vitória por 2 a 0 sobre o Leicester, pela 12.ª rodada do Campeonato Inglês.

De lá para cá, foram oito jogos da equipe, seis pelo Nacional e mais dois pela fase de grupos da Liga dos Campeões. Jesus foi titular em três e terminou em campo somente em um deles. Na goleada por 4 a 0 sobre o Swansea, nem saiu do banco. A fase não é das melhores. Domingo, ele desperdiçou um pênalti na vitória por 4 a 1 sobre o Tottenham.

O atacante sabe que pode fazer mais. Mesmo sem balançar as redes, Gabriel Jesus vem tendo atuações razoáveis. Na vitória por 2 a 1 sobre o West Ham, deu assistência para gol. Foi ainda decisivo na criação de jogadas ofensivas contra Huddersfield, Southampton e o rival United. Sabe, porém, que precisa balançar as redes. Guardiola foi bastante específico ao comentar a chegada do brasileiro ao futebol inglês no início do ano. “Estamos comprando gols”.

A 'seca' de Gabriel se contrapõe ao bom momento do City no Inglês, com 16 vitórias seguidas. Por isso, a tendência é que o treinador se sinta seguro da forma como vem acionando o brasileiro, que perde espaço depois de início avassalador, quando fez três gols e deu duas assistências nas primeiras três partidas. Gabriel Jesus tem 17 gols em 35 confrontos oficiais.

Tite e o coordenador de seleções da CBF, Edu Gaspar, assistiram in loco a duas partidas do City na Inglaterra. Na derrota por 2 a 1 para o Shakhtar Donestsk, pela Liga dos Campeões, eles viram Jesus pouco inspirado desperdiçar boas chances de gols. Quatro dias depois, estavam no estádio na vitória (2 a 1) sobre o United, quando o pupilo da seleção brasileira foi substituído no começo do segundo tempo, após atuação segura, mas ainda pouco efetiva. Tite monitora todos os seus principais jogadores da Copa.

Na seleção, o retrospecto do atacante é animador. Jesus fez seus sete gols em 11 jogos, todos nas Eliminatórias, além de ter dado cinco passes para gols. Ele e Neymar combinam feito café com leite. De volta ao Allianz quase um ano após deixar o Palmeiras, fez dois gols na última rodada das Eliminatórias, na vitória do Brasil, que já estava classificado, sobre o Chile por 3 a 0.

Sob o comando de Tite, tem um gol a mais que Neymar, que estava acostumado a ser o principal goleador da equipe desde suas primeiras convocações. A estrela do PSG fez 17 gols com Mano Menezes, 18 com Felipão e 11 com Dunga. Com Tite, balançou as redes seis vezes.

“Ninguém tinha convocado o Gabriel Jesus antes porque ele ainda não tinha explodido”, disse Tite, depois das Eliminatórias. “O Palmeiras deu esse legado à seleção e ao City. O City também tem de agradecer ao Palmeiras e a todos os seus técnicos porque fizeram esse jogador. Estou colhendo os fruto deles e agradecendo bastante.”

Principal esperança de gols da seleção ao lado de Neymar na Rússia, Gabriel Jesus passa por processo de lapidação que o próprio Guardiola ajuda. “Ele tem tudo para ser um dos maiores do mundo, mas ainda há fatores que precisam melhorar”, ponderou o espanhol, recentemente. “Estou aqui para ajudá-lo. Precisa correr menos com a bola nos pés. No dia em que tiver calma e observar os movimentos que tem de fazer, se tornará como Ronaldo.”

No City, o brasileiro começou a perder espaço desde que Agüero, maior artilheiro da história do clube, recuperou-se de lesão grave na costela após acidente de carro. “Os dois estão em sua melhor forma e escolher apenas um para jogar no ataque é uma das minhas decisões mais difíceis”, explicou Guardiola. “Mas temos muitos jogos ao longo da temporada e eles terão oportunidades de fazer o que sabem, seja saindo do banco ou começando a partida.”

A principal razão para ter de escolher um ou outro é tática, e tem a ver também com a lesão do lateral-esquerdo Benjamin Mendy, fora dos gramados até abril do ano que vem – ele rompeu os ligamentos do joelho direito. “Agüero e Gabriel Jesus jogaram juntos enquanto tínhamos o Mendy. Ele jogava bem aberto, e o ponta poderia infiltrar pelo setor. Sem Mendy, Delph (que atua improvisado na lateral esquerda) não consegue fazer o mesmo trabalho.”

Líder invicto do Campeonato Inglês com 11 pontos de vantagem sobre o rival Manchester United, o City tem incríveis 96,3% de aproveitamento depois de 18 rodadas. No próximo sábado, às 13h (de Brasília), enfrentará em casa o Bournemouth, que luta para não ser rebaixado. Na Liga dos Campeões, terminou a fase de grupos com cinco vitórias e uma derrota, líder do Grupo F, que também tinha Shakhtar, Napoli e Feyenoord. Está classificado para as oitavas, onde enfrentará o Basel, da Suíça, nos dias 13 de fevereiro e 7 de março. Até lá, Tite espera que Jesus volte a fazer seus gols.