Artilheiro desfalca Mogi contra Palmeiras O Mogi Mirim já começa a contar os prejuízos da última rodada. Além de ter perdido para o Ceará, por 2 a 1, no último sábado, a primeira derrota dentro do estádio Wilson Fernandes de Barros, o técnico Luís Carlos Winck não poderá contar com o atacante Dênis, artilheiro do time no Campeonato Brasileiro da Série B, com seis gols, para enfrentar o Palmeiras no próximo sábado, em São Paulo. O jogador foi expulso ainda no primeiro tempo contra os cearenses, deixando a responsabilidade dos gols para o experiente Cleber, que chegou a abrir o placar do jogo. Mas, se Dênis está fora, o zagueiro e capitão Joel tem retorno garantido. O jogador não enfrentou o Ceará por estar suspenso pelo terceiro cartão amarelo. "O Joel é bom zagueiro e que estava com ritmo de jogo, além de ser um jogador brigador e de muita raça. Só o simples fato dele ser o capitão da equipe, fez falta sim", comentou Winck.