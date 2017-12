Artilheiro desfalca União Barbarense Líder isolado do quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro, o União Barbarense terá problemas para o jogo contra o Gama, no próximo domingo, na abertura do returno. O técnico Sérgio Farias não terá o atacante Frontini, artilheiro da competição, com nove gols. Ele acumulou o terceiro cartão amarelo no domingo, na vitória contra o mesmo Gama, em Santa Bárbara d?Oeste (SP), onde marcou o primeiro gol da vitória por 2 a 1 (o outro gol da partida foi marcado por Chico Marcelo, de bicicleta). Além de Frontini, o técnico não poderá contar com o meia Adriano Iversen, que assim como o goleador, também acumula o terceiro cartão amarelo. A partir desta terça-feira, quando o elenco se reapresenta, Farias começa a definir os substitutos. No resto do time, não há jogadores suspensos ou machucados e a tendência é que não haja mais nenhuma substituição. No domingo acabou o primeiro turno do quadrangular, e o União, após três partidas, segue com 100% de aproveitamento, com nove pontos. Como os dois melhores colocados garantem o acesso à Série B, a vaga do clube paulista é quase certa. Para se garantir ma tematicamente, o time precisa de mais uma vitória nos três jogos que ainda tem pela frente. Dependendo dos outros resultados, talvez, se garanta com apenas um ponto a mais. No returno, o União Barbarense enfrenta Gama e Limoeiro fora de casa, mas pega o Americano em casa. Caso conquiste o acesso, o futebol paulista manterá a hegemonia na Série C pelo quarto ano seguido. Em 2001, subiram Mogi Mirim e Paulista. Em 2002, o Marília conquistou o acesso, e ano passado Santo André e Ituano ficaram com as vagas.