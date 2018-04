Artilheiro do Campeonato Turco, Vagner Love renova com o Alanyaspor até 2020

O veterano atacante Vagner Love garantiu sua permanência no Alanyaspor por mais três temporadas. Nesta quarta-feira, o clube anunciou a renovação de contrato do artilheiro do último Campeonato Turco até junho de 2020, quando o brasileiro estará com 36 anos.

"Agradeço muito a todos. Isto vem de um esforço mútuo, então, estou muito contente, minha família está contente. Meu pai, meu advogado, meus empresários estão felizes pela manutenção do vínculo. Agradeço a todos que trabalharam para isso e estou esperançoso de que as coisas serão ainda melhores do que no ano passado", disse Vagner Love.

O brasileiro chegou ao Alanyaspor em 2016 e foi o grande destaque do clube na última temporada. Com 23 gols em 28 partidas disputadas, terminou o Campeonato Turco como artilheiro da competição, deixando para trás nomes de maior destaque no futebol europeu, como Samuel Eto'o, do Antalyaspor, Van Persie, do Fenerbahçe, Podolski e Sneijder, do Galatasaray, e Adebayor, do Istanbul Basaksehir.

"Agradecemos ao Vagner e a seus agentes. Tivemos algumas reuniões nos últimos meses com o Vagner e ele deixou claro o desejo de ficar. Nós também queríamos que ele ficasse. Agradecemos o que ele trouxe ao clube e esperamos que tenha o mesmo sucesso da temporada passada", afirmou o presidente do clube, Hasan Cavusoglu.

O Alanyaspor é o terceiro clube que Vagner Love defende na Europa, depois do CSKA Moscou, em duas oportunidades, e do Monaco. O jogador também tem uma passagem pelo Shandong Luneng, da China. No Brasil, atuou por Palmeiras, Flamengo e Corinthians.