Artilheiro do Mogi vai jogar no Kuwait A diretoria do Mogi Mirim anunciou na tarde desta terça-feira a venda do atacante Dênis, artilheiro da equipe no Campeonato Brasileiro da Série B, com oito gols, para o Kuwait Sporting Club, do Kuwait. Pela negociação, o clube do interior paulista vai receber cerca de US$ 300 mil. "Está 99,9% fechado. Inclusive, já existe um pré-contrato assinado com o Kuwait. Falta apenas o depósito bancário nos valores exigidos pelo Mogi", esclareceu Paulo Sérgio Belotti, procurador do atacante, que esteve reunido no Rio de Janeiro com Dênis, o empresário Jorge Machado e dirigentes do Kuwait Sporting Club. Dênis foi contratado com o aval do técnico Giba, que na semana passada também acertou sua transferência para o Kuwait Sporting Club. Os dois se juntam ao atacante Alessandro, ex-Santos, Atlético-MG e Cruzeiro. Há cerca de um mês, Dênis havia sido contratado pelo Olympique des Alpes, da Suíça, mas como os suíços não fizeram o depósito bancário, acabou voltando ao Brasil.