Artilheiro do Palmeiras, Borja pode ser desfalque por três jogos

O Palmeiras terá de chegar à decisão do Campeonato Paulista sem o principal goleador do time. O atacante Miguel Borja atuará apenas na partida de ida das quartas de final da competição, contra o Novorizontino, no sábado, e já na segunda-feira viaja à Europa para a disputar dois amistosos da seleção colombiana como preparação para a Copa do Mundo da Rússia.

O técnico José Pekerman convocou o artilheiro palmeirense para as partidas contra a França, em Paris, dia 23, e Austrália, dia 27, em Londres. Borja vem de uma boa apresentação pela seleção colombiana, pois no amistoso de novembro do ano passado, contra a China, marcou dois gols na vitória por 4 a 0. Foi a primeira vez que ele anotou pela equipe do seu país.

Para o lado palmeirense, a ausência traz preocupação. O colombiano é o artilheiro do time no ano, com sete gols, seis deles marcados no Campeonato Paulista, competição na qual é o goleador. Apesar de lamentar o desfalque, o técnico Roger Machado demonstrou alegria ao saber da convocação do jogador, por se sentir responsável pela reação do atacante neste ano, quando se firmou com boas atuações.

Como a partida de volta das quartas de final e os dois jogos das semifinais do Campeonato Paulista serão disputados no intervalo aproximado de uma semana, o Palmeiras terá decidir a permanência na competição sem o atacante. A ausência vai implicar para o treinador ter de mudar o time. Escalado na ponta direita, Willian pode aparecer como o centroavante ou também Papagaio pode ganhar chance.

A diretoria vetou, inclusive, a ida de Papagaio para seleção sub-20 para contar com o atleta para essa fase decisiva. O Brasil disputará amistosos em Manaus contra o México, nos dias 22 e 25. A presença dele no elenco garante mais uma opção para o treinador, já que Deyverson continua machucado.

Se o clube chegar à semifinal da competição, pode ter de ligar com outra baixa. O Allianz Parque estará reservado para o show do grupo Depeche Mode no dia 27 de março, uma terça-feira. A possível semifinal pode ser realizada no dia seguinte na arena, desde que o clube se classifique para esta etapa e consiga ter o estádio preparado para a ocasião.