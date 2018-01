Artilheiro do Palmeiras na última Copa São Paulo é dispensado

O Palmeiras acertou na sexta-feira a rescisão de contrato do atacante Chistopher, um dos destaques da equipe alviverde na última edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ele marcou cinco gols e foi o artilheiro da equipe na competição, ao lado de Gabriel Jesus, que faz parte do time principal.

O garoto completou 20 anos no dia 22 de janeiro e como já estourou a idade para jogar no time Sub-20 e não existia nenhuma perspectiva de ser aproveitado no elenco principal, acertou sua rescisão. Como aconteceu no Corinthians, seu ex-clube, acabou sendo dispensado. O vínculo do garoto com o Palmeiras terminava em dezembro, mas a diretoria resolveu liberá-lo antecipadamente.

Durante a maior parte da Copinha, Chistopher foi reserva. Mesmo assim, conseguiu marcar cinco gols e chegou a participar de alguns treinamentos com o time profissional, mas nunca foi aproveitado. Embora tenha aparecido com destaque no torneio juniores, nos bastidores do Palmeiras os profissionais não entendiam que o garoto conseguiria se tornar importante para a equipe de cima. Por isso, sua dispensa nem chega a ser algo tão surpreendente assim.

Chistopher não deve ficar sem clube por muito tempo, Ele já negocia com um time da Grécia e outros clubes brasileiros também sondam o garoto. Para a posição dele, o técnico Marcelo Oliveira tem nove opções e apenas Gabriel Jesus vem da base. Os outros são Lucas Barrios, Leandro Pereira, Alecsandro, Cristaldo, Kelvin, Mouche, Dudu e Rafael Marques.