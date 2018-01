Artilheiro do Paulistão em 2010, Ricardo Bueno volta ao Oeste Aos poucos o Oeste vai anunciando reforços importantes para o Campeonato Paulista. Um dia após contratar o experiente Marcelinho Paraíba, o clube confirmou a chegada do atacante Ricardo Bueno, um velho conhecido do torcedor de Itápolis, tendo sido artilheiro do Paulistão de 2010.