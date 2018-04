Artilheiro do Queens Park Rangers é chamado para defender Inglaterra pela 1ª vez

O jogador de 25 anos de idade, que marcou 17 gols pelo modesto Queens Park Rangers neste Campeonato Inglês, foi um dos três atletas chamados pela primeira vez para atuar pela seleção. Os outros dois são o atacante Jamie Vardy, do Leicester, e o goleiro Tom Heaton, do Burnley, que também impressionaram atuando por outras duas equipes pequenas do futebol da Inglaterra nesta temporada.

Austin ganhou ainda mais evidência ao marcar gols em rivais como Manchester City, Arsenal e Chelsea, este último campeão inglês com antecedência nesta temporada. "Eu tenho ouvido muitas coisas boas sobre ele como pessoa, além do fato de que nós sabermos que ele é um bom jogador", disse Hodgson nesta quinta, em entrevista coletiva, ao justificar a convocação do atacante.

Austin e Vardy, por sinal, foram convocados por Hodgson nesta quinta principalmente pelo fato de que o comandante não poderá contar com Daniel Sturridge, do Liverpool, que está lesionado, e com Harry Kane, do Tottenham, este chamado para defender a seleção inglesa sub-21.

Wayne Rooney, do Manchester United, e Danny Welbeck, do Arsenal, foram os outros dois jogadores de ataque chamados para estes dois próximos duelos da seleção inglesa, que hoje ocupa a liderança do Grupo E das Eliminatórias da Eurocopa, na qual venceu as cinco partidas que disputou até aqui. Batida pelos ingleses por 3 a 1 no Estádio de Wembley, a Eslovênia ocupa a vice-liderança da chave, seis pontos atrás dos líderes.

Confira os convocados da seleção inglesa:

Goleiros - Robert Green (Queens Park Rangers), Joe Hart (Manchester City) e Tom Heaton (Burnley).

Defensores - Ryan Bertrand (Southampton), Gary Cahill (Chelsea), Nathaniel Clyne

(Southampton), Kieran Gibbs (Arsenal), Phil Jagielka (Everton), Phil Jones

(Manchester United) e Chris Smalling (Manchester United).

Meio-campistas - Ross Barkley (Everton), Fabian Delph (Aston Villa), Jordan Henderson (Liverpool), Adam Lallana (Liverpool), Ryan Mason (Tottenham), James

Milner (Manchester City), Raheem Sterling (Liverpool), Andros Townsend

(Tottenham), Theo Walcott (Arsenal) e Jack Wilshere (Arsenal).

Atacantes - Charlie Austin (Queens Park Rangers), Wayne Rooney (Manchester United), Jamie Vardy (Leicester) e Danny Welbeck (Arsenal).