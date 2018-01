Artilheiro Finazzi dá vitória ao América A última rodada do Campeonato Paulista coroou a atuação do atacante Finazzi, do América. Neste domingo à tarde, ele sacramentou a artilharia do torneio ao marcar os dois gols na vitória de virada sobre a rebaixada Internacional de Limeira, por 2 a 1, no estádio Benedito Teixeira, em São José do Rio Preto. Finazzi é o artilheiro do Paulistão, pela primeira vez, com 17 gols. A preocupação da diretoria americana agora é com o julgamento marcado para esta segunda-feira, às 16 horas, na sede da Federação Paulista de Futebol, em São Paulo. O clube será julgado pela suposta atuação irregular do goleiro Pitarelli em quatro partidas e poderá perder até 24 pontos e, consequentemente, será rebaixado à Série A-2. Se não for punido, o América termina a competição na sétima colocação, com 28 pontos. A Inter, lanterna e com apenas 12 pontos, já estava rebaixada para a Série A-2. Embora tenha entrado nesta última rodada do Campeonato Paulista ainda com chances de classificação à Copa do Brasil do ano que vem, os jogadores do América pareciam já estar cientes de que o rebaixamento nos tribunais parece inevitável. Sem inspiração e atuando contra uma Inter rebaixada a várias rodadas e em processo de desmanche, o jogo foi sem emoção, com apenas troca de passes no meio de campo. Sem lembrar a primeira etapa, os 45 minutos finais foram emocionantes. A Inter se arriscou ao ataque e rapidamente abriu o placar. Aos 11 minutos, o atacante Izaías arriscou. O goleiro André fez a defesa parcial, a bola ainda bateu na trave e no rebote Rafael Marques completou para as redes. A partir daí, quem brilhou foi o atacante Finazzi, "revelação" deste campeonato, mesmo aos 32 anos. Ele comandou a virada do Diabo. Aos 24 minutos, após cruzamento de Danilo, o matador apareceu no segundo pau e escorou de cabeça. A um minuto do final, ele decretou a virada, ao bater de perna esquerda, de virada.