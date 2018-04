Artilheiro, Kléber Pereira agora quer o vice do Brasileirão

Kléber Pereira ainda comemora os três gols marcados na vitória de virada contra o Paraná, domingo passado, em Curitiba, mas ao mesmo tempo pensa em ajudar o Santos a ser o vice-campeão brasileiro da temporada. Para ser o segundo colocado, o time só precisa derrotar o Fluminense, domingo à tarde, na Vila Belmiro. "Lutamos e conseguimos o objetivo importante, tanto que a vaga para a Libertadores foi mais falada do que o título do São Paulo, sem querer desmerecer o campeão. Estamos felizes, mas precisamos ganhar no domingo para terminar bem o ano e voltar motivado em 2008", disse o artilheiro santista, com 16 gols. O centroavante contou ontem que demorou a pegar no sono de domingo para segunda-feira. "A todo instante, pensava no que tinha acontecido. E não foi a primeira vez que eu fiz três gols em um jogo. Em 2002, quando estava no Atlético-PR, marquei quatro contra o mesmo Paraná, mas os três de domingo foram mais importantes pelo que representaram", afirmou. Um dos motivos de Kléber Pereira ter retornado ao Brasil no meio do ano passado foi a vontade de disputar a sua quinta Copa Libertadores da América - duas pelo Atlético-PR, uma pelo América-MEX e uma pelo Necaxa-MEX - por um clube brasileiro. Embora ainda não tenha a informação se Vanderlei Luxemburgo será o técnico em 2008, ele recomenda que o Santos faça um bom planejamento para ter sucesso na competição sul-americana. "O ideal é que fiquem todos os jogadores que classificaram o time, depois de um mau começo no Brasileiro, quando ficou no grupo dos que caem", sugeriu o jogador. Adailton tem opinião semelhante. "É importante o clube manter esses jogadores que passaram pela experiência da classificação em vez de fazer várias trocas", disse o zagueiro que poderá ter a companhia de Antônio Carlos, domingo, contra o Fluminense. Baiano de Salvador, Adailton criticou o descaso dos dirigentes do futebol e das autoridades em relação às péssimas condições dos estádios brasileiros. "Até eu que sou leigo no assunto sabia que uma tragédia na Fonte Nova era questão de tempo. Lá, apenas o campo se salva. No entanto foi preciso acontecer essa catástrofe para que tomassem providências." O zagueiro santista contou que dois primos dele estavam em outro setor da Fonte Nova na tragédia de domingo. Na queda de uma parte da arquibancada do estádio sete torcedores morreram e dezenas ficaram feridos.