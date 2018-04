Artilheiro marca dois e Valencia passa pelo Sevilla

Os dois gols do jogo saíram na bola parada. O primeiro deles aos 5 minutos da etapa final. Banega bateu escanteio, Rami cabeceou e Soldado desviou para o fundo das redes. Depois, já aos 43, o argentino bateu mais um tiro de canto, dessa vez direto na cabeça do artilheiro do Valencia. Ele marcou oito gols em suas últimas oito partidas.

Com essa vitória, o Valencia vai a 30 pontos no Campeonato Espanhol, no sétimo lugar, chegando perto da briga pela quarta vaga na Liga dos Campeões. Também concorrem Málaga, Betis e Rayo Vallecano, todos com 31, e o Levante, outro tem 30. Desses, só o Rayo já jogou por esta 20.ª rodada. Já o Sevilla aparece no 12.º lugar, com 22 pontos.