Artilheiro Marcinho volta ao São Caetano A torcida do São Caetano ganhou um motivo extra para acreditar na vitória sobre o Internacional-RS neste sábado, às 18 horas, no estádio Anacleto Campanella, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Marcinho, artilheiro do time na competição, com 13 gols, está totalmente recuperado de um estiramento muscular na coxa direita e tem presença confirmada pelo técnico Tite no jogo que vale uma vaga na Taça Libertadores de 2004. "Ainda bem que consegui me recuperar a tempo. Participei de quase todo o campeonato e agora, na melhor hora, na decisão, não poderia ficar de fora - disse Marcinho, que ficou afastado da equipe por 16 dias recuperando-se da lesão. Márcio Miranda Rocha da Silva, de 22 anos, nasceu em Campinas, mas foi revelado pelo Paulista, de Jundiaí. Em 2002 foi emprestado ao Corinthians e, mesmo fazendo grandes jogos, acabou sendo dispensado em virtude da falta de dinheiro do time da capital, que queria contar com o jogador sem pagar nada. Acabou no São Caetano, que pagou US$ 1 milhão pelos seus direitos federativos. Marcinho é um jogador de grande habilidade, tanto que participou de todas seleções de base do Brasil. Este ano, porém, devido à sua contusão, acabou sendo preterido pelo técnico Ricardo Gomes, que não o levou para a Seleção Sub-23 que disputará o Pré-Olímpico no Chile, a partir de 7 de janeiro. "Fiquei triste de não ter sido convocado, mas o Ricardo Gomes conhece o meu trabalho e espero que a Seleção consiga uma vaga para que possa estar no grupo das Olimpíadas", afirmou. Apesar de Marcinho ser o artilheiro do São Caetano, seu time marcou apenas 48 gols no Brasileirão, sendo o pior ataque, atrás do Vitória, com 50, e dos candidatos ao rebaixamento Fluminense e Grêmio, com 51. Mas, por outro lado, o time do ABC Paulista se vangloria de ter a melhor defesa de todo o campeonato. Em 45 jogos até agora, o Azulão sofreu apenas 37, o que dá menos de um gol por partida.