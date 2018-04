Artilheiro no Fluminense, Fred quer repetir sucesso na seleção brasileira

RIO - Um dos três jogadores do Fluminense convocados para a Copa das Confederações, o atacante Fred espera seguir os passos de Ronaldo e Romário na seleção brasileira. O jogador, no entanto, evita se comparar aos dois. Com Luiz Felipe Scolari no comando do Brasil, Fred marcou três gols em três jogos.

"Não tem como comparar Ronaldo e Romário com qualquer outro atacante em atividade no mundo, seria a coisa mais absurda. Foram gênios do futebol, que, hoje, não existem mais", disse Fred. "Difícil achar atacante que faz o que eles faziam. Sei que tenho minhas qualidades, posso ser muito importante, vou buscar isso em campo, no meu limite".

Nesta quarta-feira, o meia Thiago Neves tranquilizou a torcida sobre o incômodo na panturrilha que o tirou mais cedo do coletivo da última terça nas Laranjeiras. "Realmente senti algumas dores na perna, mas nada de muito grave. Estou no clube já fazendo tratamento. Médico falou que são dores musculares", escreveu no Twitter.