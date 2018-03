Artilheiro quer ser chamado de Rodrigol A vitória do Guarani sobre o Internacional, por 3 a 0, além de tirar o time gaúcho da liderança do Campeonato Brasileiro, ressuscitou o atacante Rodrigão. Ele que vinha sendo muito questionado pela imprensa e pressionado pela torcida, desencantou ao marcar dois gols. Ele está tão confiante que já reivindica ser chamado de Rodrigol, apelido recebido na boa fase que passou pelo próprio Inter, em 2000. "Estou em plena forma e também readquiri minha auto-confiança", diz o artilheiro, agora com três gols pelo time dentro do Brasileirão - igual a Wagner e um a menos que Creedence. Domingo ele não escondeu a emoção por ter feito as pazes com a torcida num Dia das Mães. "Estes gols foram para ela que está lá no ceú", comentou ainda nos vestiários após uma crise de choro. Mas logo foi consolado pela esposa e pelo filho Rodrigo, de três anos. Coincidência - O curioso é que os cinco gols marcados, até agora, pelo atacante nesta temporada foram em cima de clubes gaúchos. Dois diante do Pelotas, pela Copa do Brasil, outros três pelo Brasileiro, sendo um contra o Juventude, em Caxias do Sul, e agora dois diante do Internacional.