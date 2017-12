Artilheiro reforça ataque do Botafogo O Botafogo contratou nesta segunda-feira o atacante Fábio, artilheiro e uma das revelações do Campeonato Estadual. O jogador atuava pelo Volta Redonda e marcou um total de 16 gols na competição. Seu contrato com o Alvinegro vai até o final do ano e ele vem para ocupar a vaga de Taílson, que se transferiu para o futebol russo. "Quero mostrar que tenho condições de atuar pelo Botafogo", disse Fábio. "Meu avô morreu no ano passado e era botafoguense. É para ele que dedico a chance de jogar aqui." Além de Fábio, outro jogador contratado pelo Botafogo ao Volta Redonda foi o meia Camacho. O vínculo do jogador com o clube também vai até o final do ano.