Artilheiro, Roger espera continuar no time Como o ataque não faz gols desde a final da Taça Guanabara, no dia 21 de fevereiro, o lateral-esquerdo Roger vem se transformando na esperança de gols do Flamengo. Na quarta-feira, o jogador voltou a marcar na vitória sobre o Tupi-MG, por 3 a 2, pela Copa do Brasil, e assumiu a artilharia da equipe na temporada, com sete gols. Agora, com a contratação de Athirson, ele torce para poder atuar ao lado do novo companheiro. "O São Paulo joga com dois laterais-esquerdos. Não tem porque nós dois não atuarmos juntos", afirmou Roger. Athirson concorda com o novo colega. "Ele viveu um momento ruim no Corinthians e agora está se recuperando. Tomara que o Abel (Braga, técnico) encontre um espaço para ambos." O recém-contratado, porém, ainda não assinou contrato com o Flamengo. A diretoria tenta um acordo para o pagamento da dívida de cerca de R$ 800 mil que tem com Athirson.