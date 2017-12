Artilheiro vai desfalcar o Juventus Sem o seu principal artilheiro, a equipe do Juventus volta a campo neste sábado à tarde para defender a invencibilidade e a liderança do Campeonato Paulista de futebol. Com 16 pontos ganhos, o time da Capital recebe o União São João, de Araras, na Rua Javari, a partir das 15 horas. O técnico Paulo Sérgio Tognasini tem um problema: não poderá contar com o atacante Alex Alves. Artilheiro do campeonato com sete gols em oito jogos, o centroavante deverá cumprir suspensão por ter sido expulso na partida do último domingo em Ribeirão Preto, no empate de 2 a 2 com o Botafogo. Tognasini ainda não definiu o substituto. Está em dúvida ente Cristian e Gabriel. O outro líder do campeonato - o América de Rio Preto - joga pela manhã. Às 11 horas, enfrenta o Santo André, no ABC.